Юні футболісти «Кременя» завоювали нагороди на кількох турнірах

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Один з турнірів відбувся у Кременчуці на стадіоні «Кремінь-Арена»

Вчора, 6 серпня, відбулося свято футболу для футболістів 2014-2015 року народження. На стадіоні «Кремінь–Арена» зібралися спортсмени з Кременчука та Світловодська. У змаганнях взяли участь команди «Кремінь» 2014 (тренери Ярослав Здирко та Леонід Диндіков), «Кремінь» 2015 (тренери Олександр Зозуля, Олександр Янковський та Сергій Мурадян), «Ягуар» 2015 та «Світловодськ» 2015-2016.

Юні футболісти отримали неоціненний досвід та купу емоцій.

P.S. Напередодні домашніх змагань «Кремінь» 2014 та 2015 з'їздили до Олександрії. Наші хлопці зіграли з «Аметистом».

«Кремінь» 2012 у боротьбі зі старшими футболістами завоював бронзові медалі

У Полтаві відбувся турнір серед футболістів 2011 року народження. Змагання проходили 2 та 3 серпня. Проти старших та більш досвідчених хлопців зіграли кременчужани, вихованці Володимира Дичка «Кремінь» 2012.

У запеклому протистоянні наші хлопці завоювали бронзові нагороди. Кращим гравцем команди став Дмитро Какоулін.

«Кремінь» 2009 завоював бронзові нагороди на турнірі у Полтаві

Протягом двох днів «Кремінь» 2009 брав участь у турнірі в Полтаві, де зіграли «Ворскла», «Горпинка» та три команди «Молодь». Під керівництвом тренерів Володимира Дичка та Олександра Полякова наші хлопці завоювали бронзові нагороди.

- Враження від змагань хороші. У мене багато хлопців, які виїхали, тому зараз підтягнули тих, хто був у другому складі, й зараз ми їх награємо, - додав тренер Володимир Дичко.