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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Кременчуччині півторарічна дівчинка впала у каналізаційний колектор

Сьогодні, 18:39 Переглядів: 702

 

До приїзду бійців ДСНС маля трималося за держак від лопати, який опустили у яму люди

7 серпня у Семенівці рятувальники витягли із каналізаційного колектора півторарічну дівчинку, повідомляє Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

Це сталося фактично в центрі Семенівки поблизу торгівельних павільйонів. Зателефонували до служби порятунку «101» о 13.52 люди, які стали свідками падіння дитини до ями.

Виявилося, що каналізація була прикрита бетонною плитою, але через сильну зливу землю поруч розмило. При цьому утворився невеликий отвір, куди стікала вода. Туди і потрапило маля, коли пробігало повз. Громадяни змогли розкопати отвір ширше та опустили в яму держак від лопати, дитина ухопилася за нього і трималася, доки не прибули бійці ДСНС.

Рятувальники відтягли бетонну плиту, потім за допомогою мотузки спустилися у каналізаційний колектор (глибиною близько 2 метрів) та витягли дитину.

Наразі врятована дівчинка разом із своєю мамою перебуває у лікарні. Усі обставини цієї події наразі встановлюють представники Нацполіції.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: дитина впала каналізація колектор Семенівка рятувальники
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