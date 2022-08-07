На Кременчуччині півторарічна дівчинка впала у каналізаційний колектор

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До приїзду бійців ДСНС маля трималося за держак від лопати, який опустили у яму люди

7 серпня у Семенівці рятувальники витягли із каналізаційного колектора півторарічну дівчинку, повідомляє Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

Це сталося фактично в центрі Семенівки поблизу торгівельних павільйонів. Зателефонували до служби порятунку «101» о 13.52 люди, які стали свідками падіння дитини до ями.

Виявилося, що каналізація була прикрита бетонною плитою, але через сильну зливу землю поруч розмило. При цьому утворився невеликий отвір, куди стікала вода. Туди і потрапило маля, коли пробігало повз. Громадяни змогли розкопати отвір ширше та опустили в яму держак від лопати, дитина ухопилася за нього і трималася, доки не прибули бійці ДСНС.

Рятувальники відтягли бетонну плиту, потім за допомогою мотузки спустилися у каналізаційний колектор (глибиною близько 2 метрів) та витягли дитину.

Наразі врятована дівчинка разом із своєю мамою перебуває у лікарні. Усі обставини цієї події наразі встановлюють представники Нацполіції.