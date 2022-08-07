Як пес Федір врятував свою власницю Ольгу під час ракетного обстрілу «Амстора»

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 2 562

У той день чотирилапий щось відчув і потягнув свою господиню геть в іншому напрямку від звичного маршруту

На сторінці відомого сапера, пса Патрона в Instagram з'явилася історія про кременчуцького джек-рассел-тер'єра Федора, який врятував свою власницю Ольгу Хлебутіну під час ракетного обстрілу «Амстора». Далі ми публікуємо допис про подвиг чотирилапого без змін.

«Ви знаєте, що Україна — країна героїв? І не тільки двоногих, а й чотирилапих. Сьогодні розповім вам про свого Instagram-друга, Федора (в колі родини просто Фєдя). Тут важливо написати, що Федір з Кременчука.

Федір любить гуляти довго і далеко. У них з його людиною є свій маршрут. І проходить він через парк біля славнозвісного торгівельного центру «Амстор».

Українці ж пам‘ятають, що після тієї терористичної атаки більше 20 людей загинули. Але не людина Федора. Саме в ту мить, коли ракети були випущені по «Амстору» та заводу — собакен щось відчув. І потягнув свою господиню геть в іншому напрямку.

- Ми після моєї роботи завжди йдемо в парк гуляти (ввечері ще). Але в цей день він чомусь з під'їзду потягнув мене в інший бік, протилежний вибухам. «Тю», - подумала я, але ж прогулянка для нього, а не для мене, туди – так туди. Зайшли за будинок, і почались вибухи, - написала мені його людина.

Ось такий героїчний носик Федір. І я впевнений, що є ще сотні хороших історій героїзму українських хвостатих.

Усім героїчний лизь!»