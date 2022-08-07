Як пес Федір врятував свою власницю Ольгу під час ракетного обстрілу «Амстора»

У той день чотирилапий щось відчув і потягнув свою господиню геть в іншому напрямку від звичного маршруту
На сторінці відомого сапера, пса Патрона в Instagram з'явилася історія про кременчуцького джек-рассел-тер'єра Федора, який врятував свою власницю Ольгу Хлебутіну під час ракетного обстрілу «Амстора». Далі ми публікуємо допис про подвиг чотирилапого без змін.
«Ви знаєте, що Україна — країна героїв? І не тільки двоногих, а й чотирилапих. Сьогодні розповім вам про свого Instagram-друга, Федора (в колі родини просто Фєдя). Тут важливо написати, що Федір з Кременчука.
Федір любить гуляти довго і далеко. У них з його людиною є свій маршрут. І проходить він через парк біля славнозвісного торгівельного центру «Амстор».
Українці ж пам‘ятають, що після тієї терористичної атаки більше 20 людей загинули. Але не людина Федора. Саме в ту мить, коли ракети були випущені по «Амстору» та заводу — собакен щось відчув. І потягнув свою господиню геть в іншому напрямку.
Ось такий героїчний носик Федір. І я впевнений, що є ще сотні хороших історій героїзму українських хвостатих.
Усім героїчний лизь!»
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер