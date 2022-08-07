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В Овнів можливі конфлiкти вдома, а у Водоліїв буде творчий період: гороскоп на тиждень

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 660

 

На Козерогів на роботі звалять непосильний вантаж вiдповiдальностi

Овен (21.03-20.04)

Вам не доведеться перенапружуватися на роботi, вам допоможуть не тiльки колеги, але й керiвництво. Але можуть виникнути конфлiкти вдома через те, що ви багато часу проводите на роботi.

Телець (21.04-21.05)

Вам потрiбно проявити себе i як висококласний фахiвець, i як гнучка людина. Кiнець тижня буде дуже напруженим в емоцiйному вiдношеннi – близька людина потребуватиме допомоги, а допомогти ви не зможете.

Близнюки (22.05-21.06)

Для вас це буде досить важко. Робити, що захочете, активно ухвалювати рiшення, швидко мiняти їх – вiд всього цього доведеться вiдмовитися. Фiнанси достатнi. Тиждень хороший для крутих змiн в особистому життi.

Рак (22.06-23.07)

Хай це навiть поламає робочi плани, але вам доведеться провести велику частину тижня з рiдними. Сварка з близькими може позбавити вас впливових покровителiв i зiпсувати кар`єру.

Лев (24.07-23.08)

Усi справи вдаватимуться, нi в чому ви не знатимете вiдмови. Доля обiцяє велику суму грошей на початку тижня. Приємна новина у серединi тижня дасть можливiсть вихiднi провести з найближчими друзями i коханими.

Діва (24.08-23.09)

Енергiя б`є ключем, ви готовi гори звернути. Не дуже напружуйтеся вдома. Не дуже стомлюйте своїм ентузiазмом i шефа на роботi. Матерiальне становище на достатньо високому рiвнi.

Терези (24.09-23.10)

Можна смiливо затiвати новi проєкти, висувати iдеї перед начальством i спонсорами. Кiнець тижня хороший для важливих зустрiчей, зокрема особистого характеру. Будьте уважнi до свого здоров`я.

Скорпіон (24.10-22.11)

Ваше життя якiсно змiнюється – з погляду фiнансiв, соцiального статусу, вiрогiдний рiзкий кар`єрний злiт. У особистому життi все неспокiйно. Якщо рiднi просять вашої уваги – це крик про допомогу.

Стрілець (23.11-21.12)

У вашому життi з`явиться вiдразу декiлька нових справ. Ви зможете чомусь новому навчитися. Для нових фiнансових проєктiв пiдiйде середина тижня. А ось особистi вiдносини потрiбно укрiплювати постiйно!

Козеріг (22.12-20.01)

Усе не так добре, як хотiлося б. На роботi достатньо нервова обстановка. На вас звалять непосильний вантаж вiдповiдальностi. Сiм`я теж зажадає пiдвищеної уваги, а дiти – турботи.

Водолій (21.01-19.02)

Дуже активний, творчий перiод, i це не пов`язано з роботою. Хтось помiняє обстановку будинку, хтось вдасться до улюбленого хобi. Ну, а деякi спробують змiнити своє особисте життя на краще.

Риби (20.02-20.03)

Спробуйте зробити рiшучий крок в особистому житті. Вихiднi цього тижня можуть показати вам вашi ж вади. Те ж може вiдбутися i з роботою. Але оптимiзм допоможе вам зберегти вiдчуття гiдностi.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ivona.ua
Теги: прогноз гороскоп
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