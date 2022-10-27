Кременчуцькі студенти розробили і представили стартап проєкт «Місто без сходин»

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Завдяки інноваційним та креативним здібностям здобувачів після перемоги зможемо відбудовувати не лише систему вищої освіти, а й економіку України

У рамках ініціативи «Підприємницький університет» у Кременчуцькому національному університеті впроваджується інноваційне підприємництво та розвиваються серед молоді компетентності щодо створення стартапів. Про це повідомляє пресслужба університету.

21 жовтня на заняттях представили результати спільної роботи здобувачів та викладачів у вигляді туристичного проєкту «Місто без сходин».

Команда проєкту включає здобувачів третього курсу освітньої програми «Туризм», які разом із магістром спеціальності «Комп’ютерна інженерія» Олександром Лягутою розробили й представили проєкт «Місто без сходин», який направлений на інтеграцію осіб з функціональними обмеженнями до сучасного суспільного життя у сфері туризму.

Учасники команди розповіли, що натхнення для створення проєкту вони знайшли в сьогоденній ситуації нашого міста, коли маємо велику чисельність переселенців, а результати аналізу демонструють і збільшення чисельності осіб з обмеженими можливостями. Інвалідність розглядається як поняття соціальне, а не виключно медичне. Якщо усунути перешкоди, то людина зможе вести незалежний спосіб життя, здобути освіту, влаштуватися на роботу, займатись спортом, подорожувати тощо.

Також студенти представили проєкти, які пов’язані з розробкою віртуального лабораторного комплексу для вивчення електромеханічних систем, розробкою візуалізатора думок, розробкою системи розпізнавання образів мікробіологічного консорціуму на основі штучних нейронних мереж.

Завдяки інноваційним та креативним здібностям здобувачів після перемоги зможемо відбудовувати не лише систему вищої освіти, а й економіку України.