Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Кременчук

Кременчуцькі студенти розробили і представили стартап проєкт «Місто без сходин»

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 172

 

Завдяки інноваційним та креативним здібностям здобувачів після перемоги зможемо відбудовувати не лише систему вищої освіти, а й економіку України

У рамках ініціативи «Підприємницький університет» у Кременчуцькому національному університеті впроваджується інноваційне підприємництво та розвиваються серед молоді компетентності щодо створення стартапів. Про це повідомляє пресслужба університету.

21 жовтня на заняттях представили результати спільної роботи здобувачів та викладачів у вигляді туристичного проєкту «Місто без сходин».

Команда проєкту включає здобувачів третього курсу освітньої програми «Туризм», які разом із магістром спеціальності «Комп’ютерна інженерія» Олександром Лягутою розробили й представили проєкт «Місто без сходин», який направлений на інтеграцію осіб з функціональними обмеженнями до сучасного суспільного життя у сфері туризму.

Учасники команди розповіли, що натхнення для створення проєкту вони знайшли в сьогоденній ситуації нашого міста, коли маємо велику чисельність переселенців, а результати аналізу демонструють і збільшення чисельності осіб з обмеженими можливостями. Інвалідність розглядається як поняття соціальне, а не виключно медичне. Якщо усунути перешкоди, то людина зможе вести незалежний спосіб життя, здобути освіту, влаштуватися на роботу, займатись спортом, подорожувати тощо.

Також студенти представили проєкти, які пов’язані з розробкою віртуального лабораторного комплексу для вивчення електромеханічних систем, розробкою візуалізатора думок, розробкою системи розпізнавання образів мікробіологічного консорціуму на основі штучних нейронних мереж.

Завдяки інноваційним та креативним здібностям здобувачів після перемоги зможемо відбудовувати не лише систему вищої освіти, а й економіку України.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: безбар'єрність КрНУ студенти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 41 від 13 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

Всі pdf

Вверх