У Кременчуці народилися хлопці-двійнята

Минулого тижня у Кременчуцькому перинатальному центрі народилися хлопчики-двійнята. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Усього з 17 по 23 жовтня у Кременчуці народилось 35 діток: 17 хлопчиків і 18 дівчаток. У тому числі 2 у родинах внутрішньо переміщених осіб.
Нагадуємо, що у Кременчуці вагітні наглядаються безоплатно у 4 комунальних лікарнях.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер