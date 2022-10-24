У Кременчуці народилися хлопці-двійнята

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Минулого тижня у Кременчуцькому перинатальному центрі народилися хлопчики-двійнята. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Усього з 17 по 23 жовтня у Кременчуці народилось 35 діток: 17 хлопчиків і 18 дівчаток. У тому числі 2 у родинах внутрішньо переміщених осіб.

Нагадуємо, що у Кременчуці вагітні наглядаються безоплатно у 4 комунальних лікарнях.