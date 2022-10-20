Вчора у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 360 осіб

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Вчора, 19 жовтня, у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 360 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза — 19;

2 доза — 16;

1 бустерна доза — 253;

2 бустерна доза — 72.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали — 117 263;

2 дози отримали — 115 780;

додаткову дозу отримали — 65;

1 бустерну дозу отримали — 26 421;

2 бустерні дози отримали — 912.

Сьогодні у Кременчуці продовжують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Павлова, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що вчора у Кременчуці зареєстрували 42 випадки захворювання на COVID-19.