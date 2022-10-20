На Полтавщині легковик збив двох 14-річних хлопців на «Юпітері»

19 жовтня близько 19.00 у селі Сенча (Лохвиччина) Миргородського району зіткнулися автомобіль Dacia Logan під керуванням 63-річного місцевого мешканця та мотоцикл «Іж Юпітер», на якому їхали двоє 14-річних хлопців.
За інформацією Миргородського районного відділу поліції, унаслідок ДТП травми отримали як водій мотоцикла, так і його пасажир. Потерпілих госпіталізували до лікарні. Обоє хлопців – жителі Сенчанської тергромади Миргородського району.
За даним фактом слідчий вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому) Кримінального кодексу України. Обставини та причини аварії з’ясовують слідчі.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер