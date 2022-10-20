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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

42 випадки захворювання на COVID-19 зареєстрували у Кременчуці вчора

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 107

Кількість хворих у стаціонарі поступово зменшується

Вчора, 19 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 42 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

  • 24 жінки віком від 23 до 83 років;
  • 12 чоловіків віком від 28 до 81 років;
  • 5 дітей віком від 1 до 13 років;
  • 1 немовля.

37 пацієнтів, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 5 — перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 33 пацієнти.

Одужали 78 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

  • зареєстровано — 26 045;
  • одужало — 24 789;
  • померло — 726.

Нагадуємо, що минулого тижня 203 українці померли через COVID-19.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: COVID-19 ковід-19 коронавірус статистика
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