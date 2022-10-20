42 випадки захворювання на COVID-19 зареєстрували у Кременчуці вчора

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Вчора, 19 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 42 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

24 жінки віком від 23 до 83 років;

12 чоловіків віком від 28 до 81 років;

5 дітей віком від 1 до 13 років;

1 немовля.

37 пацієнтів, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 5 — перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 33 пацієнти.

Одужали 78 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано — 26 045;

одужало — 24 789;

померло — 726.

Нагадуємо, що минулого тижня 203 українці померли через COVID-19.