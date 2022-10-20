42 випадки захворювання на COVID-19 зареєстрували у Кременчуці вчора

Вчора, 19 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 42 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
37 пацієнтів, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 5 — перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 33 пацієнти.
Одужали 78 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що минулого тижня 203 українці померли через COVID-19.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер