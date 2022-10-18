22 жовтня кременчужанам розкажуть, як користуватися квадрокоптером

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 97

22 жовтня у Кременчуці відбудеться тренінг на якому Роман Бутрімов розкаже про квадрокоптери, їх види, правила використання в бойових умовах та керування. Початок заходу о 12.00, тривалість заходу 4 години.

Із собою мати: нотатник та ручку.

На цьому тренінгу ви дізнаєтесь:

що таке БпЛА;

Типи квадрокоптерів;

Особливості їх використання;

Типи літаків БпЛА;

Застосування у бойових умовах;

Конструкція квадрокоптера;

Як керувати квадрокоптером.

Також, буде можливість покерувати квадрокоптером на практичній частині заходу.

Тренінг волонтерський. Кількість місць чітко обмежена.