22 жовтня кременчужанам розкажуть, як користуватися квадрокоптером

22 жовтня у Кременчуці відбудеться тренінг на якому Роман Бутрімов розкаже про квадрокоптери, їх види, правила використання в бойових умовах та керування. Початок заходу о 12.00, тривалість заходу 4 години.
Із собою мати: нотатник та ручку.
На цьому тренінгу ви дізнаєтесь:
Також, буде можливість покерувати квадрокоптером на практичній частині заходу.
Тренінг волонтерський. Кількість місць чітко обмежена.
— Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти — пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю вашу увагу.
Попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишете мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити!!! Я не відповім т. 097-716-47-85 - розповів Роман Бутрімов.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер