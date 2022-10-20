«Витягла руку з-під завалів і мене побачили»: як кременчужанку дістали з «Амстора»

27 червня Катерина Дмитриченко зі своєю мамою була у ТЦ «Амстор» у Кременчуці, коли в нього влучила російська ракета. Вони купували лак і шкарпетки в магазині «Єва».
Дівчина вижила, але їй майже відірвало кінцівку, проте лікарі змогли врятувати ногу. Її мама загинула під завалами.
Катерині пощастило: серед густого диму її руку помітили рятувальники й винесли з палаючого торгового центру. А надалі «янголами-рятівниками» стали медики кременчуцької лікарні.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.
№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер