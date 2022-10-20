Хто така Харитина Пекарчук, на честь якої перейменували вулицю у Кременчуці

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Харитина Пекарчук посідає визначне місце поміж інших жінок, які боролися за волю України

Вулицю Зої Космодем’янської перейменували на вулицю Харитини Пекарчук.

Вона була кримською українкою польського походження, громадською та військовою діячкою. Стала першою жінкою, яка отримала українську державну нагороду у 20 столітті. Героїчна жінка, яка пройшла зі зброєю в руках весь період визвольних змагань 1917-1921 рр. у лавах Армії УНР.

Дівчина була однією з засновниць сімферопольської «Просвіти». Після Лютневої революції 1917-го разом із чоловіком і учасниками «Просвіти» взялася за українізацію трьох запасних полків російської армії, розташованих у Сімферополі. Організували український хор та аматорський гурток.

Улаштовували літературні вечори. Разом із кримськими татарами видавали газету.

У 1918 році дівчина змушена була втікати від більшовицького перевороту з Сімферополя. У Кременчуці вона потрапила до рук більшовиків, які намагалися витягти з неї будь-яку інформацію про сімферопольських українців, яких вона знала. Звільнили її та інших політичних арештантів союзні німецькі війська.

Військову службу розпочала в полку імені Івана Богуна. Не раз їй доводилося з рушницею в руках брати участь у боях проти більшовиків.

За її ініціативою і під її керівництвом було сформовано санітарний потяг для поранених та хворих Південно-Західного фронту. Невдовзі Харитина очолила санітарний потяг Запорозької Січі отамана Юхима Божка.

Дівчина брала участь в неймовірно тяжкому Першому зимовому поході Армії УНР. За цей похід нагороджена орденом Української Народної Республіки «Залізний хрест», єдиним бойовим орденом Армії УНР.

Харитина Пекарчук посідає визначне місце поміж інших жінок, які боролися за волю України.