У Кременчуці тимчасово перекриють залізничний переїзд у Крюкові

24 жовтня з 7.00 до 16.00 на залізничному переїзді Крюків-Бурти в районі вулиці Пілотів буде тимчасово перекритий залізничний переїзд, повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради. На переїзді будуть виконувати колійні роботи з розбиранням переїзного настилу та очищення щебеню.
Рух на переїзді буде закрито повністю. Об’їзд здійснюватиметься залізничними переїздами в районі вулиці та провулку Івана Приходька.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер