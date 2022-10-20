У Кременчуці тимчасово перекриють залізничний переїзд у Крюкові

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 366

24 жовтня з 7.00 до 16.00 на залізничному переїзді Крюків-Бурти в районі вулиці Пілотів буде тимчасово перекритий залізничний переїзд, повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради. На переїзді будуть виконувати колійні роботи з розбиранням переїзного настилу та очищення щебеню.

Рух на переїзді буде закрито повністю. Об’їзд здійснюватиметься залізничними переїздами в районі вулиці та провулку Івана Приходька.