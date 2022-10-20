У Кременчуці та Полтаві обмежать рух тролейбусів через пошкодження росіянами енергомереж

Внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру сьогодні, 20 жовтня, по всій Україні пройде тимчасове обмеження постачання електроенергії, у зв'язку з цим, у більшості міст країни буде обмежено використання електротранспорту.
Як повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради, у місті тимчасово зменшується кількість тролейбусів на окремих маршрутах:
Міський голова Полтави Олександр Мамай попередив, що енергоспоживання буде скорочено на 50%.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер