У Кременчуці та Полтаві обмежать рух тролейбусів через пошкодження росіянами енергомереж

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 571

Внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру сьогодні, 20 жовтня, по всій Україні пройде тимчасове обмеження постачання електроенергії, у зв'язку з цим, у більшості міст країни буде обмежено використання електротранспорту.

Як повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради, у місті тимчасово зменшується кількість тролейбусів на окремих маршрутах:

на маршруті №1 працюватимуть 4 тролейбуси замість 7, інтервал руху — 20 хвилин.

на маршруті №2 працюватимуть 13 тролейбусів замість 21, інтервал руху — 10 хвилин.

на маршруті №5 працюватимуть 9 тролейбусів замість 12, інтервал руху — 15 хвилин.

Міський голова Полтави Олександр Мамай попередив, що енергоспоживання буде скорочено на 50%.

— З 5.00 до 10.00 тролейбуси будуть на маршрутах. Після обіду на маршрутах будуть лише автобуси, кількість яких влада збільшить, — зазначив він.



