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Кременчук, Полтавщина, Допомога військовим, Афіша

На Полтавщині відбудеться благодійний вечір-аукціон «Перемога починається з тебе»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 228

 

Зібрані кошти підуть на підтримку армії 

21 жовтня у Полтаві відбудеться II благодійний вечір-аукціон «Перемога починається з тебе». На II аукціоні торги будуть виставлені предмети антикваріату, старовинні книги та картини. Лотами-родзинками стануть воєнні трофеї наших Захисників з о. Зміїний, а ще – поштові марки та колекційні монети з підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і начальника ГУР МО України Кирила Буданова.

На аукціоні, який проводиться за підтримки начальника Полтавської військової цивільної адміністрації Дмитра Луніна, благодійних фондів «Рідна Оболонь», «Культурні новації», БО «Благодійний Фонд «Княжа Україна» і Полтавського художнього музею Віктора Бажана будуть представлені майже 80 унікальних лотів. Усі виручені кошти будуть направлені на допомогу підрозділам ЗСУ, загонам Територіальної оборони та добровольчим батальйонам.

Під час першого вечора-аукціону, який відбувся в серпні цього року в Києві, для ЗСУ було зібрано понад 4 млн грн.

У заході візьмуть участь меценати, колекціонери, представники великого бізнесу, депутати Київської та Полтавської міських рад та Полтавської обласної ради.

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ
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