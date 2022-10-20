Що варто вимкнути в квартирі, аби не залишити себе та сусідів без світла

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 101

На Полтавщині вже діють тимчасові відключення електроенергії, про які попереджали напередодні. Як повідомили в Полтавській ОВА, це стосується як підприємств, так і побутових споживачів.

Завдяки економії для населення вони поки що — незначні.

Водночас, щоб мінімізувати відключення, треба обмежити до 23.00 використання електроприладів. Аби не залишити без світла себе та сусідів!

На інфографіці — перелік електротехніки, яку потрібно вимкнути.

«Це надзвичайно важливо! Треба допомогти енергетикам балансувати систему, щоб відновлювати її після ворожих атак», — закликали в Полтавській ОВА.

Нагадаємо, через ворожі обстріли обєків енергозабезпечення сьогодні 7.00 до 23.00 по всій країні будуть тимчасові відключення світла. Це стосуватиметься як підприємств, так і населення. Але відключення планується застосовувати протягом не більше 4 годин.