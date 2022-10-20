Патрульні Кременчука знайшли авто, що було у розшуку

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 531

Машина знаходилася в розшуку як майно боржника

Патрульні Кременчука виявили авто, що перебувало у розшуку. Про це повідомляє патрульна поліція нашого міста.

Так, учора, 19 жовтня, близько 21.00 поліцейські зупинили автівку Renault Clio за порушення правил дорожнього руху у провулку Перекопському.

При перевірці документів на машину за наявними базами поліцейські встановили, що авто знаходиться в розшуку як майно боржника.

Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали, а інформацію про автомобіль передали до Автозаводського відділу державної виконавчої служби Кременчука.