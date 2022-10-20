Патрульні Кременчука знайшли авто, що було у розшуку

Патрульні Кременчука виявили авто, що перебувало у розшуку. Про це повідомляє патрульна поліція нашого міста.
Так, учора, 19 жовтня, близько 21.00 поліцейські зупинили автівку Renault Clio за порушення правил дорожнього руху у провулку Перекопському.
При перевірці документів на машину за наявними базами поліцейські встановили, що авто знаходиться в розшуку як майно боржника.
Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали, а інформацію про автомобіль передали до Автозаводського відділу державної виконавчої служби Кременчука.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер