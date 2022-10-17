Сьогодні до 16.00 буде обмежений рух по мосту через Дніпро

Сьогодні, 17 жовтня, з 10.00 до 16.00 на мостовому переході через Дніпро залізничники проводитимуть ремонтні роботи. Про це повідомили у пресслужбі міської ради з посиланням на Кременчуцьку дистанцію колії АТ «Укрзалізниця».
У зв’язку з цим буде обмежено рух транспорту з частковим перекриттям автопроїжджої частини на мосту. Ремонтуватимуть деформаційні стики та перильне загородження.
Плануйте свої поїздки між берегами з урахуванням обмеження руху через міст.
Нагадуємо, що 13 жовтня вже ремонтували стики на Крюківському мосту.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер