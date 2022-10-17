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Кременчук, Спорт, Топ-новина

Дві повітряні тривоги перервали хокейний матч «Кременчука»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 248

 Для кременчужан це перші повітряні тривоги

Вчора, 16 жовтня, хокейний клуб «Кременчук» здобув четверту перемогу й одноосібно очолив таблицю зі 100% показником. 

Хокеїсти «Кременчука» розгромили «Харківських Берсерок»

«Харківські Берсерки» – «Кременчук» – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – Сеник (Матусевич, Кривошапкін, – більш.), 09:11. 0:2 – Матусевич (Сеник), 24:15. 0:3 – Лялька (Варава, Матусевич, – подв. більш.), 26:39. 0:4 – Лялька (Матусевич, Кривошапкін, – більш.), 44:29

«Берсерки»: Дьяченко (Касатонов, 53:06); Пруський – Матвієнко, Абаджян – В. Мурин – Кашевко; Д. Мельник – Кленов, Безуглий – Осадчий – Соляник; Мальцев – Мельников, Дерев’янко – Д. Мазур – Ткаченко. В.о. головного тренера – Павло Легачев; асистент – Ігор Шаманський

«Кременчук»: Макаренко; Матусевич – Ісаєнко, Лялька – Кривошапкін – Сеник; Абдуллаєв – Кругляков, Брага – Середницький – Тимченко; Максименко – Варава, Геворкян – Андрющенко – Єфимочкін; Глухов, Т. Савицький – Гніденко – Кривенко. Тренер – Олександр Савицький; асистент – Дмитро Сумець

Кидки: 4 (1 + 1 + 2) – 28 (9 + 11 + 8)
Штраф: 20 (2 + 8 + 10) – 10 (6 + 4 + 0)

У порівнянні з суботнім матчем цих суперників, тренер «Кременчука» Олександр Савицький вніс одну помітну зміну в складі. Голкіпера Кирила Кучера, «суха» серія якого обірвалася на 171-й хвилині, сьогодні замінив Данило Макаренко. Як виявилося, щоб розпочати свою серію. Справедливості заради варто сказати, що це був, можливо, найлегший шат-аут у кар’єрі Данила. По його воротах суперники нанесли всього чотири кидки. Права, одного разу після випаду харків’ян у третьому періоду він свою команду врятував по-справжньому.

Крім того, ця гра запам’ятається тим, що після п’ятирічної паузи у виступах офіційно повернувся на лід 42-річний нападник Артем Гніденко, п’ятиразовий чемпіон України в складах київських «Беркута», «Сокола» і «Компаньйона», учасник десяти чемпіонатів світу, чотири з яких – в елітному дивізіоні.

Взагалі, в цьому, розірваному паузами через дві повітряних тривоги матчі «Кременчук» був у порівнянні з собою ж добової давнини менш агресивним. Підопічні Савицького обмежилися чотирма шайбами у ворота Богдана Дьяченка. До кожної з них причетний оборонець Денис Матусевич. Другий гол він записав до свого активу, а ще тричі відзначився асистами.

Віталій Лялька, записавши до активу дубль, з сімома (4 голи + 3 передачі) очками вийшов на друге місце в списку найкращих бомбардирів чемпіонату. Він поступається лише Артемові Целогородцеву з «Дніпра», який у стартових трьох поєдинках закинув три шайби і віддав 6 передач, а в сьогоднішній грі проти «Сокола» результативними діями не відзначився.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: хокей ХК Кременчук
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