Вночі у Кременчуці згоріла Audi

17 жовтня, близько 2.00, ночі на вул. С.Крушельницької у Кременчуці загорівся легковий автомобіль Audi-80, 1988 року випуску. Про це інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.
Вогонь знищив моторний відсік двигуна, передні колеса, ел. проводку, салон автомобіля по всій площі, скло, свідоцтво водія, техпаспорт, паспорт.
Ніхто не постраждав. Збитки та причина займання встановлюються.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер