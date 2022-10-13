Зелена зона біля річкового вокзалу стане сквером «Сонячним»

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Зеленій зоні на вулиці Першотравневій (у районі будівлі 2-В, біля річкового вокзалу) нададуть статус скверу. Про це повідомила Олександра Волощенко, начальниця управління містобудування та архітектури, на засіданні комісії з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади.

З пропозицією надати статус скверу земельній ділянці площею 0,15 гектара звернулося комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука», яке з 2018 року обслуговує цю територію.

Скверу вже обрали назву – він називатиметься «Сонячний».

Нагадаємо, що скульптури, які розміщені біля річкового вокзалу і на території зеленої зони, з'явилися на приватному аукціоні. Але голова комісії Юрій Гриценко зауважив: коли на сесії Кременчуцької міської ради земельній ділянці нададуть статус скверу, все майно перейде на баланс міста, таким чином питання буде вирішене – скульптури продати вже не зможуть.