Полтавець із співучасниками злочину переправляв військовозобов’язаних через кордон за $6400

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У період воєнного стану знайшлися ділки, які за грошову винагороду налагодили схему незаконного перетину державного кордону для військовозобов’язаних громадян України.

Наразі Полтавською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо незаконного переправлення через державний кордон військовозобов’язаних осіб.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

У рамках досудового розслідування затримано ще двох співучасників злочину – 50-річного полтавця та 44-річного жителя Чернівецької області, яким інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинені щодо кількох осіб за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

На початку вересня цього року за вказаною статтею було повідомлено про підозру 38-річній жительці Чернівецької області.

За даними слідства, фігуранти у період воєнного стану за грошову винагороду налагодили схему незаконного перетину державного кордону для військовозобов’язаних громадян України. З метою її реалізації полтавець підшукав двох місцевих жителів, які мали намір виїхати до Румунії, та відправив до Чернівецької області, де їх зустріла підозрювана, яка організовувала перетин кордону поза офіційним пунктом пропуску. Після одержання від чоловіків $6 400 правоохоронці затримали жінку.

За клопотаннями слідчого та прокурора суд обрав усім співучасникам злочину запобіжний захід – тримання під вартою.

Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснюються Головним управлінням Національної поліції в Полтавській області, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.