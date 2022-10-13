Вчора у Кременчуці зареєстрували 96 випадків захворювання на COVID-19

Вчора, 12 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 96 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
85 пацієнтів, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 16 - перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 40 пацієнтів.
Одужали 88 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що вчора у Кременчуці зареєстрували 61 випадок захворювання на COVID-19.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер