Вчора у Кременчуці зареєстрували 96 випадків захворювання на COVID-19

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Захворіли 5 дітей першого року життя

Вчора, 12 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 96 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

54 жінки віком від 21 до 84 років;

32 чоловіка віком від 27 до 88 років;

5 дітей віком від 1 до 5 років;

5 дітей першого року життя.

85 пацієнтів, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 16 - перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 40 пацієнтів.

Одужали 88 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 25 734;

одужало – 24 266;

померло – 725.

Нагадуємо, що вчора у Кременчуці зареєстрували 61 випадок захворювання на COVID-19.