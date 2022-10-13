Військові Полтавщині отримали 20 житлових модулів

Військові Полтавщині отримали 20 житлових контейнерних модулів, оснащених вентиляцією та буржуйками. Потреба у таких модулях надійшла безпосередньо від командирів. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Загалом з обласного бюджету на потреби військових передбачено 200 млн грн.
Завдяки фінансуванню з обласного бюджету наразі передали 20 побутових приміщень. Вартістю одного – 496 тис. грн. Минулого тижня військові отримали 6 подібних санітарних модулів.
Раніше ми писали, що ще три автівки захисникам передали полтавські волонтери та місцевий бізнес.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер