Військові Полтавщині отримали 20 житлових модулів

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На це витратили майже 10 млн грн з обласного бюджету

Військові Полтавщині отримали 20 житлових контейнерних модулів, оснащених вентиляцією та буржуйками. Потреба у таких модулях надійшла безпосередньо від командирів. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

- Це перша партія, планується закупити ще. Придбані ці модулі за кошти обласного бюджету. Допомога військовим – пріоритет. У цьому напрямі співпрацюємо з обласною радою, волонтерами та підприємствами, – розповів начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Загалом з обласного бюджету на потреби військових передбачено 200 млн грн.

- Бліндажі відповідають стандартам і санітарним нормам. Однак, після тестування військовими, можливо будуть внесені корективи, які врахують на майбутнє, – сказав голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

Завдяки фінансуванню з обласного бюджету наразі передали 20 побутових приміщень. Вартістю одного – 496 тис. грн. Минулого тижня військові отримали 6 подібних санітарних модулів.

Раніше ми писали, що ще три автівки захисникам передали полтавські волонтери та місцевий бізнес.