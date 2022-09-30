Ще три автівки захисникам передали полтавські волонтери та місцевий бізнес

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 143

Машини використовуватимуть ТРО, ВСП та інші підрозділи ЗСУ

30 вересня полтавські волонтери й бізнес передали захисникам України ще три автівки. Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

— Потреби в авто для воїнів завжди актуальні, тож волонтери разом із представниками бізнесу намагаються якомога більше їх закрити, відправляючи «на службу» оновлені автомобілі, — заявив очільник ПОВА.

За його словами, машини використовуватимуть бійці тероборони, військової служби правопорядку й інших підрозділів ЗСУ.

Раніше ми писали, що на Полтавщині бригаді тероборони передали партію теплого одягу.