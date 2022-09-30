Ще три автівки захисникам передали полтавські волонтери та місцевий бізнес

30 вересня полтавські волонтери й бізнес передали захисникам України ще три автівки. Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
За його словами, машини використовуватимуть бійці тероборони, військової служби правопорядку й інших підрозділів ЗСУ.
Раніше ми писали, що на Полтавщині бригаді тероборони передали партію теплого одягу.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер