З Полтавщини на Харківщину поїхав черговий вантаж гуманітарної допомоги

З Полтави на Харківщину вчергове відправили допомогу від Штабу з надання гуманітарної допомоги населенню Полтавської ОВА. 2 вантажівки повезли до сусідньої області 40 т питної води.
Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
З Полтавщини на Харківщину раніше вже відправили 100 т продуктів та необхідних речей, таких як макарони, цукор, матраци та воду.
Раніше ми писали про те, що ще 3 автівки захисникам передали полтавські волонтери та місцевий бізнес.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер