З Полтавщини на Харківщину поїхав черговий вантаж гуманітарної допомоги

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 187

З Полтави на Харківщину вчергове відправили допомогу від Штабу з надання гуманітарної допомоги населенню Полтавської ОВА. 2 вантажівки повезли до сусідньої області 40 т питної води.

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

З Полтавщини на Харківщину раніше вже відправили 100 т продуктів та необхідних речей, таких як макарони, цукор, матраци та воду.

— Продовжуємо бути надійним тилом для наших сусідніх областей. З перших днів війни обласний Гуманітарний штаб, працює на повну. Понад 4 тис. т гуманітарної допомоги роздано вимушеним переселенцям на Полтавщині й відправлено до Сумщини та Харківщини, — розказав Дмитро Лунін.

Раніше ми писали про те, що ще 3 автівки захисникам передали полтавські волонтери та місцевий бізнес.