На Полтавщині в Сулинському заказнику поліцейські вилучили 600 метрів браконьєрських сіток

В акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища 29 та 30-го вересня провели профілактичний рейд щодо запобігання браконьєрству на воді.
У складі рейдової групи були працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини та Полтавського рибоохоронного патруля. Вони вилучили 600 метрів браконьєрських сіток з рибою. Біоресурси, які потрапили в сітки, передали для подальшої реалізації в дохід держави, а для знищення незаконних знарядь лову склали відповідні матеріали.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області та зауважує, що спільні превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.
Крім цього, за порушення навігації на воді на порушників складені 4 адміністративні матеріали за ст.117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Загалом з початку дії воєнного стану на Полтавщині на порушників навігації поліцейськими складено 25 адміністративних матеріалів.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер