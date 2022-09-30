На Полтавщині в Сулинському заказнику поліцейські вилучили 600 метрів браконьєрських сіток

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В акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища 29 та 30-го вересня провели профілактичний рейд щодо запобігання браконьєрству на воді.

У складі рейдової групи були працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини та Полтавського рибоохоронного патруля. Вони вилучили 600 метрів браконьєрських сіток з рибою. Біоресурси, які потрапили в сітки, передали для подальшої реалізації в дохід держави, а для знищення незаконних знарядь лову склали відповідні матеріали.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області та зауважує, що спільні превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.

— Під час рейду правоохоронці виявили та вилучили 10 браконьєрських сіток, загальною довжиною понад 600 метрів. Рибу, яка потрапила у браконьєрські снасті, рейдова група передала для подальшої реалізації в дохід держави. За фактом виявленого незаконного знаряддя лову риби працівники рибоохоронного патруля склали відповідні акти вилучення безгосподарського майна з подальшою його утилізацією, — повідомив начальник сектору поліцейської діяльності на воді поліції Полтавщини Дмитро Кисличенко.

Крім цього, за порушення навігації на воді на порушників складені 4 адміністративні матеріали за ст.117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Загалом з початку дії воєнного стану на Полтавщині на порушників навігації поліцейськими складено 25 адміністративних матеріалів.