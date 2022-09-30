Завтра у Глобиному відбудеться Благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ

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Завтра, 1 жовтня, у Глобиному, мешканців і гостей міста запрошують на благодійний ярмарок. Захід присвячений Дню міста. Про це повідомили у пресслужбі Глобинської міської територіальної громади.

Усіх охочих запрошують об 11.00 на площу біля міського будинку культури. Окрім Благодійного ярмарку на підтримку ЗСУ відбудуться такі заходи:

концертна програма;

майстер-класи;

«Гітарна майстерня» (виставка гітар та фотозона);

акція «Польова пошта» (напиши лист воїну);

акція «Розмалюй листівку солдату»;

акція «Зігрій воїна» (збір теплих речей для воїнів);

ігри з аніматорами «Жовтий Жук»;

атракціони;

благодійна лотерея.

Всі кошти зібрані на благодійному заході будуть передані на потреби Збройних Сил України.

— Важливо: у випадку повітряної тривоги, буде можливість перейти до тимчасового укриття, — заявили організатори.



