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Кременчук, Культура, Полтавщина

Завтра у Глобиному відбудеться Благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 146

 

Усі зібрані гроші передадуть на підтримку ЗСУ

Завтра, 1 жовтня, у Глобиному, мешканців і гостей міста запрошують на благодійний ярмарок. Захід присвячений Дню міста. Про це повідомили у пресслужбі Глобинської міської територіальної громади.

Усіх охочих запрошують об 11.00 на площу біля міського будинку культури. Окрім Благодійного ярмарку на підтримку ЗСУ відбудуться такі заходи:

  • концертна програма;
  • майстер-класи;
  • «Гітарна майстерня» (виставка гітар та фотозона);
  • акція «Польова пошта» (напиши лист воїну);
  • акція «Розмалюй листівку солдату»;
  • акція «Зігрій воїна» (збір теплих речей для воїнів);
  • ігри з аніматорами «Жовтий Жук»;
  • атракціони;
  • благодійна лотерея.

Всі кошти зібрані на благодійному заході будуть передані на потреби Збройних Сил України.

— Важливо: у випадку повітряної тривоги, буде можливість перейти до тимчасового укриття, — заявили організатори.


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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: благодійний ярмарок допомога ЗСУ ярмарок концерт День міста Глобине
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