Завтра у Глобиному відбудеться Благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ

Завтра, 1 жовтня, у Глобиному, мешканців і гостей міста запрошують на благодійний ярмарок. Захід присвячений Дню міста. Про це повідомили у пресслужбі Глобинської міської територіальної громади.
Усіх охочих запрошують об 11.00 на площу біля міського будинку культури. Окрім Благодійного ярмарку на підтримку ЗСУ відбудуться такі заходи:
Всі кошти зібрані на благодійному заході будуть передані на потреби Збройних Сил України.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер