Над Кременчуцьким водосховищем проводитимуться навчальні стрільби

З 1 до 5 жовтня над акваторією Кременчуцького водосховища проведуть навчальні стрільби. Про це повідомляють на сайті Світловодської міської територіальної громади.
Звертаємо вашу увагу на заборону розміщення, використання та перебування людей, човнів, суден на водному плесі акваторії Кременчуцького водосховища, прилеглих річок, водойм, та їх прибережних зонах.
Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна!
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер