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Кременчук

У який день на вихідних погода дасть кременчужанам вийти на прогулянку

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 3

 

Обирайте суботу! Бо у неділю місто заллє злива

За інформацією Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вранці 1 жовтня по Полтавській області та в Кременчуці очікується туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпечності – жовтий).

Розмірковуєте, у який день на вихідних йти на прогулянку? Обирайте суботу! Бо у неділю місто заллє злива.


Sinoptik прогнозує, що у суботу, 1 жовтня, у Кременчуці буде тепла та суха погода, а повітря прогріється до +23°С. А от у неділю, 2 жовтня, сильний дощ поливатиме місто з ранку до вечора, і температура знизиться до +17°С, а в кінці дня взагалі до +13°С.

Ventusky обіцяє у суботу мінливу хмарність, до +23°С вдень і теплий вечір з +18°С. А от у неділю цей погодний портал попереджає про зливу з грозою та падіння температури до +13-17°С.

Gismeteo погоджується з «колегами»: у суботу пророкує теплу та здебільшого сонячну погоду, а от у неділю – постійні дощі, пік яких припаде на денний час. Загалом температурні показники у цей вікенд коливатимуться у межах +15...+24°С. Зверніть увагу, що дощова погода триматиметься і у понеділок, 3 жовтня.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: погода прогноз осінь дощ
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