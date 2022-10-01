У який день на вихідних погода дасть кременчужанам вийти на прогулянку

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 3

За інформацією Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вранці 1 жовтня по Полтавській області та в Кременчуці очікується туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпечності – жовтий).

Розмірковуєте, у який день на вихідних йти на прогулянку? Обирайте суботу! Бо у неділю місто заллє злива.





Sinoptik прогнозує, що у суботу, 1 жовтня, у Кременчуці буде тепла та суха погода, а повітря прогріється до +23°С. А от у неділю, 2 жовтня, сильний дощ поливатиме місто з ранку до вечора, і температура знизиться до +17°С, а в кінці дня взагалі до +13°С.

Ventusky обіцяє у суботу мінливу хмарність, до +23°С вдень і теплий вечір з +18°С. А от у неділю цей погодний портал попереджає про зливу з грозою та падіння температури до +13-17°С.

Gismeteo погоджується з «колегами»: у суботу пророкує теплу та здебільшого сонячну погоду, а от у неділю – постійні дощі, пік яких припаде на денний час. Загалом температурні показники у цей вікенд коливатимуться у межах +15...+24°С. Зверніть увагу, що дощова погода триматиметься і у понеділок, 3 жовтня.