З 1 жовтня водії зобов’язані вмикати фари автомобіля за містом

З 1 жовтня рухатися вдень поза межами населених пунктів можна лише з увімкненими ближнім світлом фар або денними ходовими вогнями. Про це нагадує Патрульна поліція.
- З 1 жовтня до 1 травня на усіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності — ближнє світло фар. Це передбачено п. 9.8 ПДР України, – зазначили у відомстві.
Мета такої вимоги — додатково позначати транспортний засіб в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період й запобігти в такий спосіб виникненню ДТП.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер