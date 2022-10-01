З 1 жовтня водії зобов’язані вмикати фари автомобіля за містом

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 206

З 1 жовтня рухатися вдень поза межами населених пунктів можна лише з увімкненими ближнім світлом фар або денними ходовими вогнями. Про це нагадує Патрульна поліція.

- З 1 жовтня до 1 травня на усіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності — ближнє світло фар. Це передбачено п. 9.8 ПДР України, – зазначили у відомстві.

Мета такої вимоги — додатково позначати транспортний засіб в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період й запобігти в такий спосіб виникненню ДТП.