У Кременчуці відбувся хокейний дитячий турнір «Kremіn Cup»

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 198

Минулими вихідними, 24 та 25 вересня, відбувся дитячий хокейний «Kremіn Cup» серед дітей 2013-2014 р.н. На льодовій арені «Айсберг» зустрілися 7 команд з Кременчука, Богуслава, Дніпра та Одеси. Зіграли у турнірі команди «Дніпро» та «Ягуар» з Дніпра та одеські «Морські Вовки», а також двома командами був представлений «Кременчук» та «Шершні» з Богуслава. Команди зіграли за круговою системою.

Перша команда «Шершнів» здобула 6 перемог у 6 матчах й завоювала «золоті» нагороди. Друге місце посіли господарі льодової арени - ХК «Кременчук», які поступилися лише майбутньому переможцю турніру. «Бронзові» нагороди здобули дніпровські «Ягуари».

Кращі гравці турніру у своїх командах:

«Кременчук» - Павлюченко Микита

«Кременчук-2» - Мироненко Макар

«Шершні» - Мелешко Тімур

«Шершні-2» - Любченко Давід

«Дніпро» - Цемкалов Ефим

«Морські Вовки» - Хливицький Ігор

«Ягуар» - Тимченко Ярослав





Кращі гравці отримали пам'ятні статуетки, а переможці - медалі та оплески. Наприкінці команди зробили спільне фото з банером «Stop the war» (Ні війні).

«Чекаємо «Кременчук» із зворотнім візитом»

Тренер «Шершнів» Ігор Єдапін:

- Враження від турніру приємні, ми у Кременчуці не в перший раз, були ще до війни. Тоді на турнірі зайняли третє місце, тому цей турнір був для нас як своєрідний реванш. Хлопці заграли - знову відчули лід.

У нас 6 місяців не було льоду. Зараз у Богуславі лише закінчується заливка й буде повноцінне тренування. Хлопці півроку займалися на землі. Це наше третє за пів року тренування, наш третій лій й такий результат.

- Під час війни важливо дітям займатися спортом?

- Важливо, адже хочеться, щоб хлопці повернулися. Багато хокеїстів виїхало за кордон. Завдяки нашим Збройним Силам України ми маємо можливість тренуватися.

- Як Ви мотивували своїх хлопців?

- Мотивувати не довелося, лише сказав, що турнір.

- Як батьки відреагували на те, щоб провести гру на виїзді у Кременчуці?

- Діти всі приїхали з батьками. На льодовій арені є укриття. Вчора у перший день гри була повітряна тривога і всі діти перейшли в укриття - максимальна безпека.

- Діти нормально реагують на повітряну тривогу під час ігор?

- Вже нормально. Вже звикли.

Тепер спробуємо у себе організувати турнір. «Кременчук» завжди до нас приїжджав та виступав. Тому чекаємо «Кременчук» із зворотнім візитом.

Дитячий тренер Дмитро Кузьменко про турнір та кого беруть у команду

Тренер дитячої команди «Кременчука» Дмитро Кузьменко розповів про турнір «Kremіn Cup» та як повномасштабна російсько-українська війна вплинула на дітей.

- Враження від турніру найкращі, позитивні. Взагалі здорово, що у такій ситуації, яка склалася у країні, є можливість зібрати стільки команд та пограти. Це дуже здорово.

Ми проводимо турніри тричі на рік. Три місяці підготовки, а потім свої сили випробовуємо на турнірі.

У нас регулярно проходять турніри. Проводимо турніри на початку сезону, всередині та наприкінці сезону - один раз на три місяці.

Участь у змаганнях взяли дві команди з Кременчука, дві команди з Дніпра та Богуслава, також бере участь команда «Морські Вовки» з Одеси. Вік учасників 2013-2014 рік народження.

- За кого вболівав коли команда «Кременчук» грала проти «Кременчук-2»?

- Тут скоріше не вболівав, а дивися на те хто краще зіграє, правильно виконає настановку тренера.

- Чи багато наших гравців виїхало за кордон з початку повномасштабної війни?

- Невелика кількість, буквально три-чотири дитини, основна частина залишилася в місті й продовжує займатися. Також є багато новеньких та переселенців з різних міст, є з Харкова та Києва. Вони також зацікавилися хокеєм. Ми їх також із задоволенням приймаємо у свій клуб.

- Який рівень підготовки хлопців та дівчат, адже довготривалий час у вас не було можливості тренуватися?

- Ми вийшли на лід і тренувалися близько трьох місяців. Після цього вирішили провести турнір. Для того, щоб провести турнір необхідно спочатку над чимось попрацювати, щоб показати результат.

- У команді є не лише хлопці та дівчата?

- Так, є - Єва. Вона також 2013 року народження, почала з цього сезону займатися хокеєм. Також є ще дівчата, які нещодавно прийшли, близько тижня назад. Це Софія з Кременчука та переселенка з Харкова.

- Чи є можливість у дітей приєднатися до тренувань?

- Так, у нас є початкова група, ті хто вперше вступає на лід. Для них у нас є екіпірування: ковзани та захисне спорядження (шолом, наколінники, налокотники). Перші тренування проходять безкоштовно, щоб дитина спробувала. І якщо дитині сподобалося, то у майбутньому продовжить тренування.