У Кременчуці відбувся хокейний дитячий турнір «Kremіn Cup»

Минулими вихідними, 24 та 25 вересня, відбувся дитячий хокейний «Kremіn Cup» серед дітей 2013-2014 р.н. На льодовій арені «Айсберг» зустрілися 7 команд з Кременчука, Богуслава, Дніпра та Одеси. Зіграли у турнірі команди «Дніпро» та «Ягуар» з Дніпра та одеські «Морські Вовки», а також двома командами був представлений «Кременчук» та «Шершні» з Богуслава. Команди зіграли за круговою системою.
Перша команда «Шершнів» здобула 6 перемог у 6 матчах й завоювала «золоті» нагороди. Друге місце посіли господарі льодової арени - ХК «Кременчук», які поступилися лише майбутньому переможцю турніру. «Бронзові» нагороди здобули дніпровські «Ягуари».
Кращі гравці турніру у своїх командах:
Кращі гравці отримали пам'ятні статуетки, а переможці - медалі та оплески. Наприкінці команди зробили спільне фото з банером «Stop the war» (Ні війні).
Тренер «Шершнів» Ігор Єдапін:
- Враження від турніру приємні, ми у Кременчуці не в перший раз, були ще до війни. Тоді на турнірі зайняли третє місце, тому цей турнір був для нас як своєрідний реванш. Хлопці заграли - знову відчули лід.
У нас 6 місяців не було льоду. Зараз у Богуславі лише закінчується заливка й буде повноцінне тренування. Хлопці півроку займалися на землі. Це наше третє за пів року тренування, наш третій лій й такий результат.
- Під час війни важливо дітям займатися спортом?
- Важливо, адже хочеться, щоб хлопці повернулися. Багато хокеїстів виїхало за кордон. Завдяки нашим Збройним Силам України ми маємо можливість тренуватися.
- Як Ви мотивували своїх хлопців?
- Мотивувати не довелося, лише сказав, що турнір.
- Як батьки відреагували на те, щоб провести гру на виїзді у Кременчуці?
- Діти всі приїхали з батьками. На льодовій арені є укриття. Вчора у перший день гри була повітряна тривога і всі діти перейшли в укриття - максимальна безпека.
- Діти нормально реагують на повітряну тривогу під час ігор?
- Вже нормально. Вже звикли.
Тепер спробуємо у себе організувати турнір. «Кременчук» завжди до нас приїжджав та виступав. Тому чекаємо «Кременчук» із зворотнім візитом.
Тренер дитячої команди «Кременчука» Дмитро Кузьменко розповів про турнір «Kremіn Cup» та як повномасштабна російсько-українська війна вплинула на дітей.
- Враження від турніру найкращі, позитивні. Взагалі здорово, що у такій ситуації, яка склалася у країні, є можливість зібрати стільки команд та пограти. Це дуже здорово.
Ми проводимо турніри тричі на рік. Три місяці підготовки, а потім свої сили випробовуємо на турнірі.
У нас регулярно проходять турніри. Проводимо турніри на початку сезону, всередині та наприкінці сезону - один раз на три місяці.
Участь у змаганнях взяли дві команди з Кременчука, дві команди з Дніпра та Богуслава, також бере участь команда «Морські Вовки» з Одеси. Вік учасників 2013-2014 рік народження.
- За кого вболівав коли команда «Кременчук» грала проти «Кременчук-2»?
- Тут скоріше не вболівав, а дивися на те хто краще зіграє, правильно виконає настановку тренера.
- Чи багато наших гравців виїхало за кордон з початку повномасштабної війни?
- Невелика кількість, буквально три-чотири дитини, основна частина залишилася в місті й продовжує займатися. Також є багато новеньких та переселенців з різних міст, є з Харкова та Києва. Вони також зацікавилися хокеєм. Ми їх також із задоволенням приймаємо у свій клуб.
- Який рівень підготовки хлопців та дівчат, адже довготривалий час у вас не було можливості тренуватися?
- Ми вийшли на лід і тренувалися близько трьох місяців. Після цього вирішили провести турнір. Для того, щоб провести турнір необхідно спочатку над чимось попрацювати, щоб показати результат.
- У команді є не лише хлопці та дівчата?
- Так, є - Єва. Вона також 2013 року народження, почала з цього сезону займатися хокеєм. Також є ще дівчата, які нещодавно прийшли, близько тижня назад. Це Софія з Кременчука та переселенка з Харкова.
- Чи є можливість у дітей приєднатися до тренувань?
- Так, у нас є початкова група, ті хто вперше вступає на лід. Для них у нас є екіпірування: ковзани та захисне спорядження (шолом, наколінники, налокотники). Перші тренування проходять безкоштовно, щоб дитина спробувала. І якщо дитині сподобалося, то у майбутньому продовжить тренування.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер