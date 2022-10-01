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Кременчук, Воїни світла

Захищав Україну ціною власного життя: Кременчучина провела в останню путь Юрія Требіна

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 360

 Вічна память захиснику України 

Вчора, 30 вересня, Семенівська громада Кременчуцького району на колінах провела в останню дорогу Героя-земляка Юрія Сергійовича Требіна, який ціною власного життя захищав Україну від російських окупантів. Церемонія прощання із захисником відбулася на площі перед адмінбудинком.

На війні загинув військовий з Кременчуччини Юрій Требін

 

Народився Юрій Требін 26 січня 1978 року у Семенівці. Із 1985 до 1994 рік навчався у Семенівському НВК №1, був товариським і веселим хлопцем. Потім навчався у місті Полтава, де здобув спеціальність оператора газових котлів. Життя йшло, у 1997 році Юрій одружився, згодом у молодій сім’ї народився чудовий син Сергій.

 

Упродовж періоду з 1998 до 2001 рік працював у Семенівській центральній районній лікарні оператором котельні, пізніше — на станції технічного обслуговування, потім - у Києві на будівництві. Юрій був дуже здібний - удома і в себе, і у рідних багато чого зроблено його золотими руками.

Із 2015 до 2018 рік проходив службу у зоні проведення АТО. Служив віддано, з мужністю та завзяттям, брав участь у найгарячіших боях, захищав місто Щастя та інші населені пункти Луганщини.

 

Деякий час Юрій працював за кордоном, у Польщі. Там і дізнався про повномасштабне вторгнення й одразу рішуче та остаточно вирішив їхати додому, аби стати на захист своєї родини, яку безмежно цінував, та своєї рідної Батьківщини, яку любив…

 

Сміливий і безстрашний, яскрава особистість, із загостреним почуттям справедливості, порядний і щирий, прямолінійний і чесний, добрий і красивий, люблячий і уважний – так характеризують Юрія рідні, друзі, побратими та усі, хто його знав…

Під час виконання бойового завдання на Донеччині у селі Спірне Бахмутського району 26 вересня старший солдат, водій зенітного ракетного відділення зенітного ракетного взводу стрілецького батальйону Юрій Сергійович Требін загинув, виявивши стійкість та мужність, захищаючи Батьківщину, захищаючи нас із вами.

Щирі співчуття рідним і близьким.

 

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Автор: Альона Душенко Фото: Віра Тесля
Теги: війна воїни світла
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