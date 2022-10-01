Скульптури зі скверу та ліцею Кременчука помітили на приватному аукціоні

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 355

Кременчуцькі скульптури помітили на приватному аукціоні. Вартість скульптур стартує від 1000 доларів. Про це написав активіст Артем Ряса.

- Пам’ятаєте новий сквер Нібулон? Продаються скульптури з міського скверу, дорого! Тисяча доларів.. на прозоро ? Ні, на приватному сайті. Але найбільший треш, це з мого улюбленого 4 ліцею. Прикро, що альма матер приходиться згадувати в такому ключі. Ліцей ніби зі сторінок Ільфа та Петрова продає скульптури на аукціоні. Так можливо не сама адміністрація наукового центру міста, але фото скульптур з ліцею.

З того що знаю. Скульптури були створені в рамках симпозіуму скульптури 2001 року. Самі творіння довгий час прикрашали річ. порт міста. Потім приватизація, річ. вокзал став ПриватБанком, половина скульптур залишилося на теріторії сьогоднішнього ексрічвокзалу, половина у 2011 переїхало на територію ліцею номер чотири. Скільки заходів проведено з інтеграцією скульптур, фото та просто гарна естетика міської школи. Сіяли вічне і культурне в голови нового покоління. А новий сквер «Нібулон» гарно і естетично вписав скульптури. Було що показати гостям міста. 2022 рік… я бачу скульптури на приватному аукціоні. Маю надію це чийсь жарт… - написав Артем Ряса.



