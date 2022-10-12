Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Кременчук, Воїни світла

«Після «Амстору» не міг стояти осторонь»: Кременчук попрощався з військовим Сергієм Супруном

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 492

 

Військового поховали на Алеї Слави на Свіштовському цвинтарі

Сьогодні, 12 жовтня, Кременчук у скорботі провів в останню путь військового Сергія Супруна. Біля входу до Міського палацу культури вишукувалася черга містян з квітами, які хотіли віддати шану загиблому захиснику. Рідні, однокласники, друзі, колеги по роботі, бойові побратими та представники міської влади.

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Сергій Супрун

Загинув військовий Сергій Супрун 2 жовтня у Донецькій області біля населеного пункту Опитне.

— На передовій він був снайпером та стрільцем в одному з наших підрозділів. У ході тривалих боїв та контрнаступу він отримав поранення несумісні з життя. Це трапилося у Донецькій області поблизу населеного пункту Опитне. Наші хлопці пішли у наступ, але в ході контрнаступу, він був поранений й загинув.

У Кременчуці в Сергія залишилася мати, дружина та дві сестри. Всі вони захотіли, щоб ми його поховали у Кременчуці, адже він кременчуцький, на Алеї Героїв. Він дійсно Герой, адже пішов до військкомату сам, — розповів військовий з позивним Художник.

Народився Сергій у Кременчуці 5 січня 1972 року. Закінчив на Першому Занасипі 16 школу, вступив до залізничного училища. Відслужив у лавах радянської армії, службу проходив у Німеччині. Після того як звільнився — закінчив технікум і понад 20 років працював на залізничній дорозі.

Згодом мешкав із дружиною у Павлиші. З початку активних бойових дій агресора був мобілізованим Олександрійським РТЦК Кіровоградської області.

 

Друзі дитинства Анатолій та Микола згадують Сергія як доброго друга, який завжди прийде на допомогу. Друзі знали, що Сергій пішов на війну, адже сам прийшов та розповів про прийняте рішення.

— Він завжди був веселий й ніколи не падав духом. Ми з ним були й сусідами, і однокласниками. Виросли в одному під’їзді, дитинство провели разом, він гарно грав у футбол, — пригадали чоловіки.

 

Над домовиною Сергія схилилися мати, дружина та старші сестри. Жінки розповіли, що Сергій для мами був її душею.

— Сергій був дуже чесний, як кажуть — роздайбіда. Все віддасть. Всі хто до нього звертався за допомогою, він всім допомагав.

Він хвилювався про тих, хто йде на ротацію, про своїх знайомих. І особливо його зачепило, як прилетіла ракета в Амстор і коли дізналися про кількість жертв у нашому місті. Сергій не міг стояти осторонь, — розповіла сестра Тетяна.

— Коли я його запитала, Сергію, чому ти написав? Він сказав, що в тебе ж син з початку війни служить, бачиш, Лено, твого Вову змінили — ротація, а хто туди піде? Вова знову? Тому я піду, — додала сестра Олена.

Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі поховали Сергія Супруна на Свіштовському цвинтарі на Алеї Слави.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 40 від 6 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

Всі pdf

Вверх