«Після «Амстору» не міг стояти осторонь»: Кременчук попрощався з військовим Сергієм Супруном

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 492

Сьогодні, 12 жовтня, Кременчук у скорботі провів в останню путь військового Сергія Супруна. Біля входу до Міського палацу культури вишукувалася черга містян з квітами, які хотіли віддати шану загиблому захиснику. Рідні, однокласники, друзі, колеги по роботі, бойові побратими та представники міської влади.

Загинув військовий Сергій Супрун 2 жовтня у Донецькій області біля населеного пункту Опитне.

— На передовій він був снайпером та стрільцем в одному з наших підрозділів. У ході тривалих боїв та контрнаступу він отримав поранення несумісні з життя. Це трапилося у Донецькій області поблизу населеного пункту Опитне. Наші хлопці пішли у наступ, але в ході контрнаступу, він був поранений й загинув. У Кременчуці в Сергія залишилася мати, дружина та дві сестри. Всі вони захотіли, щоб ми його поховали у Кременчуці, адже він кременчуцький, на Алеї Героїв. Він дійсно Герой, адже пішов до військкомату сам, — розповів військовий з позивним Художник.

Народився Сергій у Кременчуці 5 січня 1972 року. Закінчив на Першому Занасипі 16 школу, вступив до залізничного училища. Відслужив у лавах радянської армії, службу проходив у Німеччині. Після того як звільнився — закінчив технікум і понад 20 років працював на залізничній дорозі.

Згодом мешкав із дружиною у Павлиші. З початку активних бойових дій агресора був мобілізованим Олександрійським РТЦК Кіровоградської області.

Друзі дитинства Анатолій та Микола згадують Сергія як доброго друга, який завжди прийде на допомогу. Друзі знали, що Сергій пішов на війну, адже сам прийшов та розповів про прийняте рішення.

— Він завжди був веселий й ніколи не падав духом. Ми з ним були й сусідами, і однокласниками. Виросли в одному під’їзді, дитинство провели разом, він гарно грав у футбол, — пригадали чоловіки.

Над домовиною Сергія схилилися мати, дружина та старші сестри. Жінки розповіли, що Сергій для мами був її душею.

— Сергій був дуже чесний, як кажуть — роздайбіда. Все віддасть. Всі хто до нього звертався за допомогою, він всім допомагав. Він хвилювався про тих, хто йде на ротацію, про своїх знайомих. І особливо його зачепило, як прилетіла ракета в Амстор і коли дізналися про кількість жертв у нашому місті. Сергій не міг стояти осторонь, — розповіла сестра Тетяна.

— Коли я його запитала, Сергію, чому ти написав? Він сказав, що в тебе ж син з початку війни служить, бачиш, Лено, твого Вову змінили — ротація, а хто туди піде? Вова знову? Тому я піду, — додала сестра Олена.

Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі поховали Сергія Супруна на Свіштовському цвинтарі на Алеї Слави.