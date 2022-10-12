У Кременчуці на вулиці виявили 4-річного хлопчика, який заблукав – громадяни викликали поліцію

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 271

Мама залишила хлопчика на тривалий час без нагляду і була притягнута до адмінвідповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків

Подія трапилася минулої суботи на вулиці Перемоги. Небайдужі громадяни знайшли 4-річного хлопчика, який заблукав, та викликали поліцію.

Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

Інспектори велопатруля, отримавши виклик, швидко встановили місце проживання дитини та доставили його до дому.

Мама хлопчика на питання поліцейських відповіла, що залишила свого сина на тривалий час без нагляду, внаслідок чого він і загубився.

Патрульні склали на жінку протокол за ч. 1 ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обов'язків) КУпАП та передали інформацію про подію працівникам служби у справах дітей.

- Шановні батьки, аби уникнути подібних ситуацій, уважно пильнуйте за дітьми. Пам’ятайте, що саме ви відповідальні за безпеку та життя дитини, - йдеться у повідомленні.