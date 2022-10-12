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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині з рушниці застрелили чоловіка — поліція затримала підозрюваного

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 262

 

У загиблого виник конфлікт з 60-річним мешканцем Білицької громади

11 жовтня, близько 16.30, до відділення № 2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення про вогнепальне поранення чоловіка в Білицькій громаді. 

На місці події працівники слідчо-оперативної групи поліції затримали 53-річного жителя одного із сіл Полтавського району, який імовірно причетний до умисного вбивства, та вилучили речові докази скоєння злочину. За фактом умисного вбивства поліція розпочала досудове розслідування.

Про цей випадок повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.

Як зазначає тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, досудовим розслідуванням встановлено, що у загиблого виник конфлікт з 60-річним мешканцем Білицької громади. У розпалі суперечки потерпілий отримав вогнепальне поранення з мисливської рушниці, яке виявилося смертельним. Чоловік помер до приїзду карети швидкої допомоги. 

На даний час фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, готують 60-річному жителю Полтавського району підозру у вчиненні злочину та клопотання щодо обрання запобіжного заходу тримання під вартою, зазначив Сергій Рекун.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Санкція цієї статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини вбивство рушниця конфлікт
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