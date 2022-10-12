З російського полону повернулися троє військових з Полтавщини

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 544

З російського полону повернулося троє військових з Полтавщини. Олександр Бершацький та Віталій Коваль з 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців перебувають на реабілітації. Про це ЗМІСТу повідомили родини героїв.

Дружина Віталія Коваля мала зустріч з героєм і невдовзі побачиться знову. Жінка говорить, що щаслива через повернення чоловіка, бо дуже довго чекала й вірила в нього. Нині чоловік перебуває на реабілітації з побратимами, але про його стан говорити зарано.

Родина Олександра Бершацького також бачилася зі своїм воїном. Захисник почувається добре, але фізичний стан нині оцінюють лікарі. Уся сім’я героя радіє, що його вдалося повернути й чекає на приїзд додому, бо 11 жовтня мали змогу побачитися тільки на кілька хвилин.

Також Україна повернула з полону Дмитра Корецького з Кобеляк. Про це повідомили у його громаді.

Усі звільнені хлопці зараз проходять медичний огляд, будуть відновлюватися та зустрінуться зі своїми рідними.

У рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з полону вдалося визволити 32 оборонці. Троє з них – офіцери, 28 осіб – солдати, один – матрос.

Звільнені з полону оборонці належать до 72, 24 та 58 окремих механізованих бригад, 26 окремої артилерійської бригади, 36 окремої бригади морської піхоти, 10 окремої гірсько-штурмової бригади, 109 окремого гірсько- штурмового батальйону.