У деяких районах Кременчука відключили світло

Через дефіцит потужностей в енергосистемі з 8.30 12 жовтня відключили електропостачання у деяких районах Кременчука. Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго».
Відключення стосується споживачів наступних районів міста: нагірна частина міста (вул. Вадима Пугачова, вул. Гвардійська, вул. Київська), Ревівка, Занасип, частково Крюків, Лашки, Велика Кохнівка, Молодіжний, центральна частина міста – вул. Софіївська, вул. Троїцька (частково), вул. Небесної Сотні (частково).
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер