256 вікон пошкоджено у Кременчуцькій виховній колонії внаслідок ракетного удару росії

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У виправній колонії пошкоджено будівлю штабу (вікна та віконні рами), будівлі медчастини, клубу, їдальні, продовольчо-речового складу, міжзонного КПП, двох гуртожитків

Працівники Офісу Омбудсмана відвідали Кременчуцьку виховну колонію, яка зазнала ракетних обстрілів. Під час ракетного удару 10 жовтня, який здійснила росія, зазнали значних ушкоджень будівлі Кременчуцької виховної колонії, де перебували неповнолітні. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

- На щастя, дирекцією закладу дотримувалися правила безпеки вихованців та персоналу, чим і збережено їхні життя. Це є черговим нагадуванням про те, як важливо спускатися в укриття та реагувати на повітряну тривогу, - наголосив Дмитро Лубінець.

Після огляду стало відомо, що у виправній колонії пошкоджено будівлю штабу (вікна та віконні рами), будівлі медчастини, клубу, їдальні, продовольчо-речового складу, міжзонного КПП, двох гуртожитків, виробничого корпусу, гаража, школи та ПТУ, будівля розплідника службових собак та будівля для службових собак з вольєром.

Загалом пошкоджено 256 вікон, скло та дерев’яні рами на 11 об’єктах установи.

Уповноважений зауважив, що вихованці обізнані з правилами поведінки під час сигналу «повітряна тривога» та йдуть до тимчасового укриття, яке обладнане, відповідно до вимог чиного законодавства.

- Більше того, моральний стан вихованців задовільний, скарг на ставлення та умови перебування працівникам Офісу не надходило, - зазначив Омбудсман.