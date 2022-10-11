Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Кременчук, Надзвичайні новини

Компанія Ferrexpo тимчасово зупинила виробництво через обмеження енергопостачання

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 220

 

Причиною такого рішення є пошкодження електроенергетичної інфраструктури внаслідок масованих російських ракетних обстрілів 10 жовтня

Деякі українські компанії гірничо-металургійного комплексу змушені тимчасово зупинити або обмежити виробництво. Причиною такого рішення є пошкодження державної електроенергетичної інфраструктури внаслідок масованих російських ракетних обстрілів 10 жовтня 2022 року, які спричинили проблеми з енергозабезпеченням регіонів.

Про тимчасове зупинення виробництва на своїх підприємствах в Полтавській області повідомила залізорудна компанія Ferrexpo.

- Зараз інженери проводять оцінку збитків, завданих електроінфраструктурі, а також оцінку періоду простою виробництва у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, – зазначає компанія.

Обмежене енергозабезпечення доступне на підприємствах групи, які мають пріоритет для забезпечення енергією критично важливого обладнання, необхідного для основних послуг та місцевих громад.

Компанія наголошує, що зараз має достатній обсяг своєї продукції на складах або в дорозі для задоволення очікуваних обсягів продажів за умови, що логістичні коридори залишаються доступними.

- Вчорашні події призвели до значних втрат для великих міст по всій Україні, а також відключення електроенергії на наших підприємствах і в місцевих громадах. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити подання електроенергії в критичних зонах, як на наших об’єктах, так і в громадах, – прокоментував Джим Норит, гендиректор компанії Ferrexpo.

Обмежити споживання електроенергії та тимчасово зменшити поточне виробництво вирішило також ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Водночас комбінат вказує, що відвантаження продукції замовникам відбувається у плановому режимі.

Зазначимо, що 10 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України. У результаті ворожого обстрілу були пошкоджені об’єкти енергопостачання в Києві, Львівській, Сумській, Харківській, Тернопільській та Полтавській областях. Зокрема, був пошкоджений об’єкт інфраструктури в Кременчуцькому районі.

Нагадаємо, що вчора Ferrexpo скасувало заплановані на 11 жовтня контрольовані технічні вибухи на кар’єрі.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: кар'єр Ferrexpo ракетний обстріл
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 40 від 6 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

Всі pdf

Вверх