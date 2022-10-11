Компанія Ferrexpo тимчасово зупинила виробництво через обмеження енергопостачання

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 220

Деякі українські компанії гірничо-металургійного комплексу змушені тимчасово зупинити або обмежити виробництво. Причиною такого рішення є пошкодження державної електроенергетичної інфраструктури внаслідок масованих російських ракетних обстрілів 10 жовтня 2022 року, які спричинили проблеми з енергозабезпеченням регіонів.

Про тимчасове зупинення виробництва на своїх підприємствах в Полтавській області повідомила залізорудна компанія Ferrexpo.

- Зараз інженери проводять оцінку збитків, завданих електроінфраструктурі, а також оцінку періоду простою виробництва у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, – зазначає компанія.

Обмежене енергозабезпечення доступне на підприємствах групи, які мають пріоритет для забезпечення енергією критично важливого обладнання, необхідного для основних послуг та місцевих громад.

Компанія наголошує, що зараз має достатній обсяг своєї продукції на складах або в дорозі для задоволення очікуваних обсягів продажів за умови, що логістичні коридори залишаються доступними.

- Вчорашні події призвели до значних втрат для великих міст по всій Україні, а також відключення електроенергії на наших підприємствах і в місцевих громадах. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити подання електроенергії в критичних зонах, як на наших об’єктах, так і в громадах, – прокоментував Джим Норит, гендиректор компанії Ferrexpo.

Обмежити споживання електроенергії та тимчасово зменшити поточне виробництво вирішило також ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Водночас комбінат вказує, що відвантаження продукції замовникам відбувається у плановому режимі.

Зазначимо, що 10 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України. У результаті ворожого обстрілу були пошкоджені об’єкти енергопостачання в Києві, Львівській, Сумській, Харківській, Тернопільській та Полтавській областях. Зокрема, був пошкоджений об’єкт інфраструктури в Кременчуцькому районі.

Нагадаємо, що вчора Ferrexpo скасувало заплановані на 11 жовтня контрольовані технічні вибухи на кар’єрі.