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Кременчук, Споживач, Україна, Світ

Безробітнім українцям спростили отримання держдопомоги на оплату комуналки

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 304

 

Тим, хто отримує допомогу по безробіттю

Отримати державну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг зареєстрованим безробітним тепер простіше. Про це повідомили в Єдиній соціальній платформі.

Спрощення отримання субсидії передбачене постановою КМУ №1041 від 16 вересня 2022 р. «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України».

- Відповідно до постанови, якщо в період воєнного стану в Україні громадянина звільнено з роботи або в цей період він втратив роботу, зареєстрований у службі зайнятості як безробітний і йому призначено допомогу по безробіттю, до його середньомісячного сукупного доходу враховується не сума отриманої зарплати в попередніх періодах, а розмір призначеної допомоги по безробіттю за повний місяць, що передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, — зазначили у Єдиній соціальній платформі.

Нагадуємо, щоб отримати субсидію в опалювальний період, треба подати декларацію та заяву.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: ua-energy.org
Теги: субсидія державна допомога безробітні допомога постанова
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