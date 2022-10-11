Безробітнім українцям спростили отримання держдопомоги на оплату комуналки

Отримати державну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг зареєстрованим безробітним тепер простіше. Про це повідомили в Єдиній соціальній платформі.
Спрощення отримання субсидії передбачене постановою КМУ №1041 від 16 вересня 2022 р. «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України».
Нагадуємо, щоб отримати субсидію в опалювальний період, треба подати декларацію та заяву.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер