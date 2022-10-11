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росія перекидає на територію білорусі дрони-камікадзе Shahed-136

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 74

 

білорусь надає окупаційній армії військові техніку та майно, озброєння і боєприпаси зі своїх складів

Окупанти продовжують перекидати на територію білорусі дрони-камікадзе Shahed-136 (в армії рф перейменовані на «Герань-2»). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Станом на 10 жовтня на територію країни завезли 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8.

Також білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію «Кіровська» в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів зс білорусі (Добруш, Гомельська область).

Найближчим часом заплановане переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання зс білорусі.

У ролі основних «постачальників» виступають:

  • 46 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Бронна Гора, Брестська обл.);
  • 43 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Дубецьке, Гомельська обл.);
  • 391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська обл.);
  • 969 база резерву танків (Уріччя, Мінська обл.);
  • 288 база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська обл.).

Вантажі мають прибути на залізничні станції «каменська» (каменськ-шахтинський) та «марцево» (таганрог) ростовської області.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна Білорусь Росія дрони озброєння
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