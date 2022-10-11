Дмитро Лунін розповів, чи будуть на Полтавщині тимчасові відключення світла

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів про те, чи будуть на Полтавщині тимчасові відключення електроенергії.
Тому місцями в оперативному режимі можливі тимчасові відключення, щоб зменшити навантаження на електромережу. Вони триватимуть не більше кількох годин. Це необхідний для енергосистеми процес, який зберігає її баланс і пришвидшує відновлення.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер