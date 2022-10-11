Дмитро Лунін розповів, чи будуть на Полтавщині тимчасові відключення світла

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 1 184

Якщо будуть, вони триватимуть не більше кількох годин

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів про те, чи будуть на Полтавщині тимчасові відключення електроенергії.

Зараз в області відновили світло- та водопостачання. Але по всій країні ремонтні бригади продовжують цілодобово відновлювати систему, щоб якомога швидше забезпечити надійне електропостачання. Для цього може знадобитися додаткове обмеження споживання, — написав сповістив Лунін.

Тому місцями в оперативному режимі можливі тимчасові відключення, щоб зменшити навантаження на електромережу. Вони триватимуть не більше кількох годин. Це необхідний для енергосистеми процес, який зберігає її баланс і пришвидшує відновлення.