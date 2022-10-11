Кременчуцька РВА: комісія оцінює пошкодження будинків після вибуху ракети у Чечелево

Після вчорашніх масованих ракетних обстрілів території України та пошкоджень внаслідок цього інфраструктури й житлових будинків на території Кременчуцького району начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік зранку провів незапланований брифінг.
Він зазначив, що остання доба пройшла дуже напружено – увесь день лунали повітряні тривоги, ворог пошкодив об’єкт критичної інфраструктури у Кременчуцькому районі. Через це були перебої з електропостачанням та відключення декількох мікрорайонів Кременчука та територіальних громад району.
За його словами, наразі проводиться робота по оцінці пошкоджень житлових будинків внаслідок вибуху ракети. Працівниками Кременчуцької РВА та Кам’янопотоківської територіальної громади здійснюється побудинковий обхід будинків з метою задокументувати усі збитки, що були нанесені людям.
Він додав, що внаслідок вибуху ракети легку контузію отримали три людини. Від госпіталізації вони відмовилися. Сьогодні в Чечелево працюють служби «Кременчукміськгазу» та «Полтаваобленерго» для відновлення електро та газопостачання.
Олег Лєднік зауважив, що частково постраждали будівлі й в центрі Кременчука, що могло статися через роботу нашої ППО, яка збивали ворожі ракети та дрони. Зокрема, вибуховою хвилею повибивало вікна у дитячій колонії.
Він також зазначив, що у зв’язку з масованими ракетними обстрілами в Україні до кінця тижня усі навчальні заклади переведені в режим онлайн. У Кременчуцькому районі також скасовані технічні вибухи на кар’єрі Полтавського ГЗК та спортивні змагання.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер