Кременчуцька РВА: комісія оцінює пошкодження будинків після вибуху ракети у Чечелево

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 2 690

Після вчорашніх масованих ракетних обстрілів території України та пошкоджень внаслідок цього інфраструктури й житлових будинків на території Кременчуцького району начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік зранку провів незапланований брифінг.

Він зазначив, що остання доба пройшла дуже напружено – увесь день лунали повітряні тривоги, ворог пошкодив об’єкт критичної інфраструктури у Кременчуцькому районі. Через це були перебої з електропостачанням та відключення декількох мікрорайонів Кременчука та територіальних громад району.

- Станом на 1.00 в усіх територіальних громадах району електропостачання відновлено. Частково не завершені роботи у Чечелево у зв’язку з тим, що вчора ввечері там впала ракета і вибуховою хвилею було пошкоджено понад 50 житлових будинків та елементи інфраструктури, — пояснив Олег Лєднік.

За його словами, наразі проводиться робота по оцінці пошкоджень житлових будинків внаслідок вибуху ракети. Працівниками Кременчуцької РВА та Кам’янопотоківської територіальної громади здійснюється побудинковий обхід будинків з метою задокументувати усі збитки, що були нанесені людям.

- Це потрібно зробити максимально швидко, щоб вже сьогодні провести засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і офіційно визнати те що сталося надзвичайною ситуацією. Це дасть можливість залучити для її ліквідації кошти з обласного і місцевих бюджетів. Завдання влади якомога швидше відновити оселі людей та визначити потреби у будівельних матеріалах для проведення відновлювальних робіт, — зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що внаслідок вибуху ракети легку контузію отримали три людини. Від госпіталізації вони відмовилися. Сьогодні в Чечелево працюють служби «Кременчукміськгазу» та «Полтаваобленерго» для відновлення електро та газопостачання.

Олег Лєднік зауважив, що частково постраждали будівлі й в центрі Кременчука, що могло статися через роботу нашої ППО, яка збивали ворожі ракети та дрони. Зокрема, вибуховою хвилею повибивало вікна у дитячій колонії.

- Можливо є пошкодження і приватних осель, але вони не масові. Постраждалим потрібно звертатися до органів місцевого самоврядування (ред. - мерія). Наразі слідчо-оперативні групи оцінюють наслідки обстрілів та разом з фахівцями ДСНС збирають уламки ракет, — пояснив Олег Лєднік.

Він також зазначив, що у зв’язку з масованими ракетними обстрілами в Україні до кінця тижня усі навчальні заклади переведені в режим онлайн. У Кременчуцькому районі також скасовані технічні вибухи на кар’єрі Полтавського ГЗК та спортивні змагання.