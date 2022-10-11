Внаслідок ворожих ударів 10 жовтня загинуло 19 людей

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 362

За попередніми даними внаслідок масованого ракетного обстрілу 10 жовтня загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Росіяни влучили ракетами по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та Києві, де виникло понад 30 пожеж, які силами ДСНС ліквідовані.

На ранок залишаються знеструмленими 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Для забезпечення електропостачання залучено 22 електростанції, у тому числі 15 для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також 7 електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури.

За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3 тис. 571 населених пунктів у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях.

До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучалися понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС.

Вчора ми повідомляли, що через ворожі атаки 10 жовтня загинуло 11 людей, 64 - травмовано