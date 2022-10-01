Військові катера «Кременчук» та «Лубни» перебувають у полоні

Сьогодні, 11:08 Переглядів: 260

Доля екіпажів малих броньованих артилерійських катерів «Лубни» та «Кременчук» донедавна була невідома. Із більшістю моряків родичі втратили зв’язок у березні. 27 вересня в Києві зібралися рідні моряків 9-го дивізіону, щоб зустрітися з представником координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими.

За даними видання Новинарня, 43 військові моряки із дивізіону потрапили до полону. Перебування в полоні 26 моряків підтверджене, інші вважаються зниклими безвісти.

На момент початку повномасштабного вторгнення МБАКи «Кременчук» і «Лубни» та корабель управління «Донбас» перебували в Маріуполі.

Пізніше стало відомо, що військово-морські сили ЗСУ втратили малий броньований артилерійський катер «Кременчук». Російські телеграм-канали оприлюднили фото захоплених катерів, проте інформації про екіпаж не було.

Серед зниклих безвісти старший машиніст на судні «Донбас» 29-річний Ігор Сіора з Кременчука. На флоті – 7 років. Ігор Сіора – батько трьох доньок, старшим Софії та Поліні по 6 та 7 років. Найменша народилася 25 липня, коли батько вже був у полоні, а бачив доньку тільки на УЗД-знімку в лютому.

Зв’язок з Ігорем Сіорою зник 14 березня. Нині його вважають зниклим безвісти, але батьки вірять, що живий.

Ігор Сіора, 29 років, старший машиніст трюмно-котельної команди електро-механічної частини

На катері «Кременчук» перебував 25-річний моторист-електрик Дмитро Агапітов, коли моряків заблокували в порту. Вони перейшли в сухопутні підрозділи «Азова».

Дмитро Агапітов, 25 років, моторист-електрик

Його батько говорить, що 24 лютого в моряків була можливість вийти з Маріуполя, однак весь екіпаж катера сказав, що командира не залишать, а будуть до останнього боротися.

Після зустрічі в Оленівці представники Червоного Хреста зв’язалися із дружиною і підтвердили, що Дмитро Агапітов живий.

Мама старшого матроса Руслана Бігняка, який служив на катері «Кременчук», останнє повідомлення від сина отримала 18 травня, де той написав про фільтрацію. Пізніше у ворожих телеграм-каналах рідні знайшли його фото. Російська сторона офіційно підтвердила Червоному Хресту про полон Бігняка.