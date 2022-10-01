Легкоатлетка з Кременчука Наталія-Вікторія Хамула стала чемпіонкою одразу у двох дисциплінах

У Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та найближчих вікових груп. Участь у змаганнях взяли дві кременчужанки .які посіли призові місця.
Перші місця у двох категоріях здобула легкоатлетка Наталія-Вікторія Хамула. Вона взяла «золото» у стрибках в довжину серед жінок з результатом 6,24 м та у потрійному стрибку серед жінок з результатом 12,85 м
«Срібну» нагороду здобула Альбіна Хоменка у стрибках у висоту (дівчата U18) - результат 1,55 м.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер