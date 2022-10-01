Легкоатлетка з Кременчука Наталія-Вікторія Хамула стала чемпіонкою одразу у двох дисциплінах

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 207

У Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та найближчих вікових груп. Участь у змаганнях взяли дві кременчужанки .які посіли призові місця.

Перші місця у двох категоріях здобула легкоатлетка Наталія-Вікторія Хамула. Вона взяла «золото» у стрибках в довжину серед жінок з результатом 6,24 м та у потрійному стрибку серед жінок з результатом 12,85 м

«Срібну» нагороду здобула Альбіна Хоменка у стрибках у висоту (дівчата U18) - результат 1,55 м.

- Перший і останній старт цього сезону був у Львові. Командний чемпіонат України, і знову з другим місцем. Цей сезон був складний і незвичний. Дякуючи Богу та ЗСУ, він був).Не знаєш до чого готуватись та чи варто взагалі. Було багато планів, але не все змогли реалізувати. Дякую своїм тренерам за все. Починається сумлінна підготовка до наступного сезону, в якому, я впевнена, що все вдасться. Слава Україні та наши воїнам! - написала спортсменка на своїй сторінці у соцмережах.