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Кременчук, Допомога військовим

Як допомогти ЗСУ без грошей: кременчужани збирають допомогу військовим

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 0

 

Допомогти може кожен

Волонтерка з Кременчука Марина Пилипенко оголосила збір допомоги ЗСУ для тих у кого немає грошей. 

- Я би хотіла допомогти, але не маю грошей. Що я можу зробити за для нашої Перемоги? Я не знаю як допомогти нашим захисникам...

Багато людей хочуть допомогти військовим, але не знають як, чим, коли не має зайвої гривні в родині. Хочеш підтримати хлопців з ЗСУ, але немає грошей? 

У гімназії №12 оголошуємо ініціативу зі збору макулатури. Принось непотрібні зошити, газети, листівки, коробки тощо за адресою Володимира Великого, 52 (до бібіотеки гімназії) та долучайся до великої місії підтримки. Долучайте до збору сусідів, з роботи, рідних, - написала волонтерка.

Для фінансової підтримки

Карта для допомоги
5375411416037336 (моно) для цивільних
4441114457509238 (моно) для військових
sergejsmirnov385@gmail.com (PayPal)

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ
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Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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