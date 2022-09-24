Як допомогти ЗСУ без грошей: кременчужани збирають допомогу військовим

Волонтерка з Кременчука Марина Пилипенко оголосила збір допомоги ЗСУ для тих у кого немає грошей.
- Я би хотіла допомогти, але не маю грошей. Що я можу зробити за для нашої Перемоги? Я не знаю як допомогти нашим захисникам...
Багато людей хочуть допомогти військовим, але не знають як, чим, коли не має зайвої гривні в родині. Хочеш підтримати хлопців з ЗСУ, але немає грошей?
У гімназії №12 оголошуємо ініціативу зі збору макулатури. Принось непотрібні зошити, газети, листівки, коробки тощо за адресою Володимира Великого, 52 (до бібіотеки гімназії) та долучайся до великої місії підтримки. Долучайте до збору сусідів, з роботи, рідних, - написала волонтерка.
Для фінансової підтримки
Карта для допомоги
5375411416037336 (моно) для цивільних
4441114457509238 (моно) для військових
sergejsmirnov385@gmail.com (PayPal)
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер