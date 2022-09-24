Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій травмовано водія легковика

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На трасі зіткнулися автомобілі «ВАЗ» і TOYOTA RAV4

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 вересня, близько 11.30, на 376 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський - поблизу села Войнівка Чутівської громади.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.

За попередньою інформацією, відбулося зіткнення автомобіля «ВАЗ», під керуванням 70-річного харків’янина, 1952 року народження, з автомобілем TOYOTA RAV4, під керуванням 65-річного жителя Харківської області.

Після зіткнення автомобіль «ВАЗ» з’їхав у кювет та перекинувся. Унаслідок ДТП водій «ВАЗа» отримав тілесні ушкодження та доставлений до Чутівської лікарні.

За даним фактом слідчим поліції, за процесуального керівництва Чутівського відділу Диканської окружної прокуратури, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування.